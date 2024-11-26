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Таджикский боец показал пример казахам? Он получил шанс от UFС, но теперь его ждет испытание

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Таджикский боец показал пример казахам? Он получил шанс от UFС, но теперь его ждет испытание ©IG/dorobshohnabotov

Месяц назад мир смешанных единоборств узнал о таджикском бойце Доробшохе Наботове (8-0). В рамках пресс-конференции перед турниром UFC 308 он подошел к микрофону, который предназначен для задающих вопросы журналистов, и обратился с необычной просьбой к президенту промоушена Дане Уайту. Теперь он близок к осуществлению своей мечты. Корреспондент Vesti.kz - о шансе, которым воспользовался Наботов, и о том, какой пример он подал другим бойцам, в том числе казахстанским.

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Месяц назад мир смешанных единоборств узнал о таджикском бойце Доробшохе Наботове (8-0). В рамках пресс-конференции перед турниром UFC 308 он подошел к микрофону, который предназначен для задающих вопросы журналистов, и обратился с необычной просьбой к президенту промоушена Дане Уайту. Теперь он близок к осуществлению своей мечты. Корреспондент Vesti.kz - о шансе, которым воспользовался Наботов, и о том, какой пример он подал другим бойцам, в том числе казахстанским.

В октябре о Наботове заговорили все СМИ, вещающие о боях. Это случилось благодаря смекалке и смелости Доробшоха. Он подошел к микрофону. Все ожидали услышать вопрос кому-то из бойцов или Уайту, но у него была лишь просьба, адресованная президенту UFC:

"Я - непобежденный элитный боец из Таджикистана Наботов Доробшох. У меня девять побед и ноль поражений. Дана, у меня нет вопроса, я приехал биться на коротком уведомлении. У меня никогда не было менеджера, я пробивался сам. Прошу, дай мне шанс, Дана, я хочу биться в UFC. Дай мне этот шанс, я готов устраивать шоу!", - сказал он.

Уайта это явно зацепило, и он попросил Наботова выйти на сцену, а затем проводил его к работникам UFC. Он дал понять, что предоставит парню шанс.


25-летний легковес обещает закатывать зрелищные бои, и он уверен в своих навыках. Практически сразу стало известно, что ему дадут бой на турнире корейского промоушена ZFN. 14 декабря он подерется с Матеусом Камило (8-2) в Кояне (Южная Корея).

Это будет второй турнир лиги, которую основал бывший звездный полулегковес UFC - Чон Чхан Сон (Корейский Зомби). Ранее лига анонсировала, что турнир 14 декабря посетит сам Уайт. Это значит, что, в случае победы, Наботов получит контракт с UFC, а Дана будет наблюдать за его боем воочию. Невероятная мотивация!


Впервые в карьере Наботова ждет поединок за пределами России. До этого он бился в таких организациях, как ACA Young Eagles, Fight Nights, Ural FC. В первых шести боях ему попадались соперники, которые были либо дебютантами, либо имели маленькие рекорды (2-0, 3-2), а один из них имел очень плохое соотношение побед и поражений - 2-8.

Но в последних двух боях уровень оппозиции Доробшоха заметно поднялся. Летом 2022-го он в первом же раунде поймал на удушение-ниндзя опытного Санжара Ажибаева из Кыргызстана, а в ноябре 2023-го решением одолел россиянина Мурада Биларова, который шел на рекорде 7-1.

Но Камило должен стать еще более сложной проверкой для Наботова. Так как у него хороший опыт выступлений в известных лигах (Shooto Brazil, XFC, Fury FC), а еще он завершил 75 процентов победных поединков досрочно. Вероятно, у Матеуса тоже будет отличная мотивация, ведь ему всего 23 года, и он понимает, что за их боем будет наблюдать сам Уайт. Плюс, сейчас большой интерес к Наботову, и если Камило станет первым, кто его остановит, то он поймает свою волну хайпа, и, возможно, будет претендовать на попадание в UFC.


Из интересных фактов можно отметить, что Наботов имеет юридическое образование. Летом прошлого года он получил диплом Южно-Уральского государственного университета (Челябинск, Россия).

Для Доробшоха это невероятная возможность попасть в UFC. Изначально он отправился на UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), но даже не имел планов обращаться к Уайту. Но тот день, та пресс-конференция, то спонтанное решение взять микрофон - изменили его жизнь. Теперь он куда более узнаваем и популярен, и, что самое главное, имеет реальный шанс исполнить мечту и подписаться в UFC.

Своим поступком он показал пример многим бойцам со всего мира, в том числе из Казахстана. Пример заключается в том, что нужно идти к своей мечте, стремиться достичь поставленных целей, не ожидая звонка от кого-либо или помощи со стороны. Еще более важно то, что он, не особо владея английским, не постеснялся и не испугался обратиться к президенту UFC на ломаном языке и донести свою мысль. Увы, нашим бойцам такого рвения зачастую не хватает.

Хочется пожелать Наботову удачи! Кто знает, может, уже 14 декабря он окончательно исполнит свою мечту, и Уайт заберет его с собой в UFC.

MMA UFC Таджикистан Южная Корея Бразилия

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