Чемпион мира "подрезал" соперника у Алимханулы. В ESPN раскрыли новые подробности

По информации инсайдера ESPN Сальвадора Родригеса, бой между чемпионом мира WBC в среднем весе доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО) и претендентом из Великобритании Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО) будет объявлен официально в ближайшее время, передает Vesti.kz.

Ожидается, что поединок пройдет в феврале 2025 года в Саудовской Аравии. Ранее промоутер Шираза Фрэнк Уоррен заявлял, что его подопечный в феврале подерется за титул чемпиона мира, но не уточнял имени соперника.

Напомним, что Хамза был обязательным претендентом от WBO на бой с чемпионом организации казахстанцем Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), также владеющим поясом IBF, но британец решил биться с Адамесом.

Шираз занимал в рейтинге первое место в рейтинге WBO, но после отказа был исключен из списка.

Свой последний бой казахстанец провел в октябре в Сиднее (Австралия), где нокаутировал новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).