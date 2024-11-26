Отправивший в нокдаун Энтони Джошуа казахстанский боксер получил нового соперника

Казахстанский супертяж Ивана Дычко (14-0, 13 КО) получил нового соперника, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Судя по информации с Boxrec cледующий бой, Дычко проведет 27 декабря на ринге дворца спорта имени Балуана Шолака в Алматы. Его соперником будет россиянин Виталий Кудухов (7-2, 3 КО).

Поединок будет рассчитан на десять раундов.

Напомним, в последнем поединке, который прошел 22 августа текущего года Дычко одержал досрочную победу над американцем Крейгом Льюисом (15-8-1, 8 КО). Поединок состоялся в Плант-Сити (США) в рамках очередного шоу от ProBox и был рассчитан на восемь раундов, но завершился во втором нокаутом после мощного удара казахстанца.

Добавим, что ранее бывший британский боксер-профессионал Энтони Фаулер рассказал, как Дычко уронил его известного соотечественника экс-чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа во время спарринга.