Макгрегор узнал цену признания в изнасиловании

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерял более 100 тысяч подписчиков в соцсетях после обвинения в изнасиловании, сообщают Vesti.kz.

Ирландский боец ММА столкнулся с массовым оттоком подписчиков в социальных сетях после того, как суд признал его виновным в изнасиловании. Как сообщает Sports Joe, общее сокращение аудитории на его странице в Instagram превысило 100 тысяч человек.

Суд присяжных постановил, что Макгрегор виновен в изнасиловании Никиты Хэнд, которое произошло в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. В рамках решения спортсмен должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 250 тысяч евро.

После оглашения вердикта количество подписчиков бойца сначала сократилось на 4,19 тысячи человек, а в последующие дни от него отписались еще 33,9 тысячи и 42,7 тысячи пользователей. На момент публикации новостей общее число ушедших подписчиков достигло 105 тысяч.