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Макгрегор узнал цену признания в изнасиловании

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Макгрегор узнал цену признания в изнасиловании ©x.com/TheNotoriousMMA

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерял более 100 тысяч подписчиков в соцсетях после обвинения в изнасиловании, сообщают Vesti.kz.

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор потерял более 100 тысяч подписчиков в соцсетях после обвинения в изнасиловании, сообщают Vesti.kz.

Ирландский боец ММА столкнулся с массовым оттоком подписчиков в социальных сетях после того, как суд признал его виновным в изнасиловании. Как сообщает Sports Joe, общее сокращение аудитории на его странице в Instagram превысило 100 тысяч человек.

Суд присяжных постановил, что Макгрегор виновен в изнасиловании Никиты Хэнд, которое произошло в декабре 2018 года в одном из отелей Дублина. В рамках решения спортсмен должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 250 тысяч евро.

После оглашения вердикта количество подписчиков бойца сначала сократилось на 4,19 тысячи человек, а в последующие дни от него отписались еще 33,9 тысячи и 42,7 тысячи пользователей. На момент публикации новостей общее число ушедших подписчиков достигло 105 тысяч.

МакГрегор Конор Изнасилование инстаграм MMA UFC

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