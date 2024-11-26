Мырзагали Айтжанов сравнил Алимханулы и Головкина

Экс-главный тренер сборной Казахстана по боксу Мырзагали Айтжанов в интервью Meta-ratings.kz прокомментировал информацию о том, что помогал профессиональному боксеру Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz. У специалиста спросили будет ли он в дальнейшем работать с профессиональными боксерами?

"Такие возможности были часто. Но у меня есть свои цели – подготовка олимпийских чемпионов. На Олимпиадах в Лондоне и Рио, будучи главным тренером национальной сборной, мы завоевали золото, однако сейчас я хочу, чтобы мои личные воспитанники стали олимпийскими чемпионами. Именно такую цель я поставил перед собой. Жанибек много лет провел в национальной сборной, добился побед на чемпионатах мира и Азии. Единственная медаль, которой у него нет, – олимпийская. В профессиональном боксе у него еще все впереди. Это же наши ребята. Если понадобится, я готов и дальше помогать. У Жанибека еще многое впереди в боксе. Он полностью освоился в профессиональном боксе, познал его тонкости. Жанибек стал тем, кто, как Геннадий Головкин, заставляет всю страну просыпаться рано утром. Желаю ему только побед! Верю, что ему удастся объединить все четыре пояса", – сказал Айтжанов.

После завершения летней Олимпиады в Париже Айтжанов покинул свой пост. Под его руководством мужская команда сумела завоевать лишь одну медаль.

Единственным призером стал Нурбек Оралбай, который дошел до финала, но уступил украинскому спортсмену Александру Хижняку, оставшись с серебром.

Напомним, что свой последний бой Алимханулы провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).