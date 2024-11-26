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UFC
Вчера 23:58
 

Команда Шавката Рахмонова выступила с заявлением за 10 дней до боя в UFC

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Команда Шавката Рахмонова выступила с заявлением за 10 дней до боя в UFC ©instagram.com/darteam.kazakhstan

Команда непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) DarTeam показала в соцсетях моменты c тренировки файтера перед поединком с ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

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Команда непобежденного казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) DarTeam показала в соцсетях моменты c тренировки файтера перед поединком с ирландцем Иэном Гэрри (15-0), сообщают Vesti.kz. Их бой станет соглавным событием турнира UFC 310, который пройдет 7 декабря в Лас-Вегасе (США).

"Обратный отчет до боя осталось десять дней", - пишет пресс-служба DarTeam в своем Instagram.


Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.

Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

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