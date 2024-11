Алимханулы выбрали нового соперника с 19-0 после срыва боя с чемпионом

Аккаунт в социальной сети X Jam - #Team BoxingMediaHub обратился к казахстанцу Жанибеку Алимханулы (16-0, 11 КО) с предложением провести бой с 25-летним ирландским боксером Аароном Маккенной (19-0, 10 КО), передают Vesti.kz.

Janibek - fight @Aaronmckenna99 next! Adames seems tied up with Hamzah now so why the hell not? It’s a real fight. Come to 🇬🇧 and let’s see it. Thoughts 💭?