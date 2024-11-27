Чемпион России узнал свое будущее в "Кайрате" после победы в КПЛ

24-летний российский полузащитник Дмитрий Сергеев покидает алматинский "Кайрат" по окончании срока контракта, сообщает Vesti.kz.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

"Благодарим Дмитрия за вклад в команду и желаем ему дальнейших успехов в карьере", - подчеркнули в пресс-службе клуба.

Сергеев присоединился к клубу в начале 2023 года. За это время он провел 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с "Кайратом" выиграл премьер-лигу в 2024 году.

Дмитрий является воспитанником "Зенита". В составе питерского клуба становился чемпионом России (2021).