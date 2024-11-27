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Чемпион России узнал свое будущее в "Кайрате" после победы в КПЛ

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Чемпион России узнал свое будущее в "Кайрате" после победы в КПЛ ©ФК "Кайрат"

24-летний российский полузащитник Дмитрий Сергеев покидает алматинский "Кайрат" по окончании срока контракта, сообщает Vesti.kz.

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24-летний российский полузащитник Дмитрий Сергеев покидает алматинский "Кайрат" по окончании срока контракта, сообщает Vesti.kz.

Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

"Благодарим Дмитрия за вклад в команду и желаем ему дальнейших успехов в карьере", - подчеркнули в пресс-службе клуба.

Сергеев присоединился к клубу в начале 2023 года. За это время он провел 53 матча, забив 6 голов и сделав 6 голевых передач. Вместе с "Кайратом" выиграл премьер-лигу в 2024 году.

Дмитрий является воспитанником "Зенита". В составе питерского клуба становился чемпионом России (2021).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Зенит Кайрат ФК КПЛ Россия Футбол

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