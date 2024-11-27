Затмит Месси и Роналду. 17-летний чемпион стал лучшим в Европе

17-летняя звезда "Барселоны" Ламин Ямаль выиграл престижную награду Golden Boy, передает Vesti.kz со ссылкой на Tuttosport.

То, что обладателем приза Golden Boy стал Ямаль, не является сюрпризом. Талантливый футболист считался безоговорочным фаворитом в борьбе за награду после своих успешных выступлений за "Барселону" и сборную Испании.

Он в этом году стал чемпионом Европы по футболу вместе со сборной Испании. Его считают наследником аргентинской звезды Лионеля Месси - ему перешел номер футболиста в "Барселоне".

Отметим, что приз Golden Boy вручается лучшему молодому футболисту Европы с 2003 года. Обладателем награды может стать игрок в возрастной категории до 21 года.

Напомним, что в прошлом году приз выиграл полузащитник "Реала" Джуд Беллингем.