WBO объяснила наказание чемпиона за побег от Алимханулы

Новый президент Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливьери прокомментировал исключение из рейтинга британца Хамзу Шираза (21-0, 17 КО), который был обязательным претендентом на титул чемпиона организации в среднем весе, сообщают Vesti.kz.

Это произошло после того, как промоутер боксера Фрэнк Уоррен вышел из торгов по назначенному WBO бою с чемпионом из Казахстана Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО). В итоге Шираз покинул топ-15 рейтинга организации.

"Мы получили информацию о том, что Шираз хочет драться за титул WBO. Он поднимался, дрался за региональный титул, продвигался по рейтингу, и теперь, когда он занял позицию номер один, у него были все основания стать обязательным претендентом на бой. Мы начали переговоры, и через пару дней получили письмо от Queensberry Promotions (которая представляет интересы Шираза), в котором говорилось: "Спасибо за предоставленную возможность, но мы решили пойти другим путем". У чемпионского комитета есть дискреционные полномочия, и если один из двух лучших бойцов отказывается от возможности сразиться за титул после того, как его назначили обязательным претендентом, комитет может исключить бойца из рейтинга или понизить его в рейтинге. Поэтому я решил исключить его из рейтинга. Таково было наше решение в отношении Шираза", - пояснил Оливьери SNAC.com.

Новым лидером рейтинга стал другой британский боксер Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО), который 7 декабря в Лондоне (Англия) встретится со вторым номером из списка WBO - соотечественником Брэдом Полсом (19-1-1, 11 КО). Победитель этого противостояния, скорее всего, станет новым обязательным претендентом для боя с Алимханулы.

Шираз, действующий чемпион Европы (EBU) и Британского содружества, которому еще принадлежит пояс WBC Silver, собирается разделить ринг с другим чемпионом дивизиона по линии WBC доминиканцем Карлосом Адамесом (24-1, 18 КО).