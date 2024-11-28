Казах отправил в нокдаун олимпийского чемпиона: отомстил за брата?

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о своей форме перед континентальным турниром в Таиланде, а затем вспомнил свою сенсационную победу над кубинской звездой Хулио Сезаром Ла Крусом.

26-летний казахстанец выиграл у топового конкурента в полуфинальном поединке на чемпионате мира в 2019 году в Екатеринбурге, отправив кубинца в нокдаун. Через несколько лет соперники встретились вновь: Ла Крус приехал на тренировочный сбор казахстанской команды, а Нурдаулетов вернулся в национальную сборную, чтобы покорить новый дивизион.

- Буду выступать в категории до 86 килограммов. Это новый вес для меня - впервые выступил на турнире в Шымкенте. Вторым станет чемпионат Азии. Боксировал с первыми-вторыми номерами нашими в этом весе, вроде все получается.

Подготовка была хорошая, но свою форму оценил бы на семерку. Не скажу, что готов сейчас на десятку, но к финалу уже будет лучше, и будет десять из десяти. От боя к бою буду прибавлять, наращивать темп. Буду показывать бокс, как в свои лучшие времена.

- Если не ошибаюсь, то на сборе боксер, у которого ты отнял золото чемпионата мира. Речь идет о непобедимом кубинце Хулио Сезаре Ла Крусе. Вспоминали те времена?

- Да, он двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира. Мы с ним пообщались. Он знает, что я земляк и брат Адильбека Ниязымбетова. Хулио сказал, что когда-то обыгрывал Адильбека, а теперь я обыграл его. Жизненный бумеранг.

- В Астане не спарринговали?

- Нет, он потяжелее сейчас, в категории до 92 килограммов, но мы всегда готовы к спаррингу.

- Необычная история получилась.

- Да, получилось так, что никому неизвестный 21-летний мальчик из Актау пришел и обыграл его.

- С профи-боксом как обстоят дела? Каким опытом обогатился? Что для себя запомнил?

- Много моментов. Был в лагере у Бивола, Чавеса и Рамиреса. Ездили и готовились. Думаю, что этот понадобится больше в профессионалах, чем в любителях, ведь там подготовка иная. Но кое-какие фишки пригодятся и сейчас.

18-летний Мейвезер из Казахстана: уникальный боксер, желающий покорить мир

Добавим, что ранее тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу объявил состав на чемпионат Азии: континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае.

Одной из звезд турнира может стать Айбек Оралбай: 24-летний боксер объяснил смену весовой категории, а также высказался о противостоянии с Баходиром Джалоловым из Узбекистана.

Параллельно были раскрыты призовые для боксеров на чемпионате Азии, а в подготовке боксеров принимал участие тренер Хабиба Нурмагомедова и Геннадия Головкина.

В следующем году к национальной сборной может присоединиться уникальный 18-летний боксер: Торехан Сабырхан высказался о своем триумфе на чемпионате мира и рассказал соперничестве со звездным братом.

Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу