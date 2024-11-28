Назван точный счет матча Лиги конференций "Астана" - "Витория"

Футболисты "Астаны" встретятся с португальским клубом "Витория Гимарайнш" в рамках четвертого тура общего этапа Лиги конференций, передают Vesti.kz.

Встреча состоится сегодня, 28 ноября, в Алматы на Центральном стадионе и начнется в 20:30 по местному времени.

"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча

Между тем появился прогноз на предстоящую игру с точным счетом:

"Астана"

Казахстанский клуб стартовал в Лиге конференций с победы. В первом туре он обыграл сербскую команду "Бачка-Топола" (1:0), после чего потерпел два поражения подряд. Сначала "Астана" проиграла "Нью-Сейнтс" (0:2), после чего не справилась на Кипре с "Пафосом" (0:1). Таким образом, "Астана" забила всего один мяч по итогам трех туров. Сейчас казахстанская команда располагается на 25-й строчке в таблице общего этапа Лиги конференций.

"Витория Гимарайнш"

А вот португальский клуб успешно выступает в Лиге конференций - три победы подряд. В прошлом туре "Витория" одолела на своем поле чешскую команду "Млада-Болеслав" (2:1). Тиаго Силва реализовал пенальти в первой половине, а Ривас Вионди отличился после перерыва. Перед этим "Витория" обыграла "Целе" (3:1) и "Юргорден" (2:1). На данный момент португальский клуб располагается на пятой строчке в таблице общего этапа Лиги конференций.

Статистика и цифры

Шансы "Витории" на победу выше - так считают букмекеры. Ранее соперники ни разу не встречались друг с другом. "Витория" одержала три победы в четырех предыдущих матчах. "Астана" одержала две победы подряд.

Прогноз

Предположу, что гости продлят победную серию в Лиге конференций. Думаю, "Астана" окажет достойное сопротивление, но все-так проиграет сопернику с минимальным счетом. Точный счет - 1:2", - говорится в прогнозе LiveResult.

Не изменять традициям, или почему "Астана" обыграет "Виторию" в Лиге конференций

Далее "Астана" примет "Челси" 12 декабря в Алматы, а 19 декабря сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом.

Согласно новому формату Лиги конференций, каждая команда сыграет в основном раунде по шесть матчей с разными соперниками (три дома и три в гостях). В 1/8 финала напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. В случае равенства очков решающими при определении мест становятся: разница мячей, забитые мячи, голы на выезде, победы, победы на выезде, заработанные соперниками очки.