Не изменять традициям, или почему "Астана" обыграет "Виторию" в Лиге конференций

Сегодня, 28 ноября, "Астана" проведет четвертый матч в общем этапе Лиги конференций - в Алматы столичные примут португальскую "Виторию Гимарайнш". Корреспондент Vesti.kz называет главный фактор, который говорит сегодня за успех команды Григория Бабаяна.

После трех сыгранных туров в активе "Астаны" три набранных очка. В первом туре они дома обыграли сербский ТСЦ (1:0), но затем проиграли два гостевых матча - и валлийскому "Нью-Сейнтс" (0:2), и кипрскому "Пафосу" (0:1). Правда, обе выездные игры "сине-желтые" провели без своей основы - выбор был сделан в пользу внутреннего чемпионата.

Сейчас же у "Астаны" нет других задач, кроме проведения последних трех игр в Лиге конференций. И команда может сыграть оптимальным сочетанием с соперниками, занимающими шестое место в таблице чемпионата Португалии.

Основной фактор же состоит не в том, что "Астана" сыграет основной (хотя это тоже чрезвычайно важно), а в том, где будет проведен матч. На "Центральном" стадионе команда выиграла все игры в этом сезоне.

В квалификации Лиги конференций именно тут были обыграны молдавский "Милсами" (1:0), румынский "Корвинул" (6:1) и норвежский "Бранн" (3:0).

В начале сентября "Астана" переиграла "Кайрат" на их же поле, то есть, на "Центральном" (1:0). В октябре столичные провели еще две успешные игры на этом стадионе: сначала справились с сербским ТСЦ в Лиге конференций (1:0), а затем не испытали проблем с "Актобе" в чемпионате (2:0).

В итоге, как видим, "Астана" выиграла шесть из шести матчей на "Центральном" в этом году. Общий счет в этих играх - 14:1! Причем, в половине случаев команда Бабаяна обыгрывала соперников с более дорогостоящим составом ("Бранн", "Кайрат", ТСЦ).

В этом году "Астане" предстоит провести еще два матча на "Центральном" - против "Витории" сегодня, а также против "Челси" 12 декабря. Смогут ли сине-желтые продлить свою идеальную серию на алматинском стадионе сегодня? Узнаем уже скоро, начало - в 20:30 по казахстанскому времени.

"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча Лиги конференций

Фото: ФК "Астана"©️