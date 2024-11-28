"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча Лиги конференций

Сегодня, 28 ноября, "Астана" в рамках общего этапа Лиги конференций сыграет с португальским клубом "Витория Гимарайнш", сообщают Vesti.kz.

Встреча четвертого тура турнира состоится в Алматы и начнется в 20:30 по местному времени.

Трансляция встречи пройдет на телеканале Qazsport и начнется в 20:20.

Прямая трансляция на телеканале Qazsport

Напомним. в первом туре "Астана" в домашнем матче обыграла сербский клуб "ТСЦ Бачка Топола" - 1:0. А вот в гостевых матчах против валлийского ТНС и кипрского "Пафоса" столичный клуб потерпел два поражения - 0:2 и 0:1 соответственно.

Напомним, в пятом туре "Астана" примет в Алматы лондонский "Челси". Игра пройдет 12 декабря. В заключительном туре, столичный клуб сыграет на выезде с кипрским АПОЭЛом. Матч состоится 19 декабря.