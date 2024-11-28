В КФЛ рассказали о судьбе миллионных призовых клубам

Стало известно, когда казахстанские клубы смогут получить призовые от титульного спонсора за участие в чемпионате и Кубке Казахстана. Корреспондент Vesti.kz запросил информацию по данному вопросу у пресс-службы QFL (Казахстаной футбольной лиги).

Ранее появилась информация, что общая сумма задолженностей QFL перед клубами составляет порядка 530 миллионов тенге - 260 миллионов за чемпионат (каждому клубу по 20 миллионов) и 270 миллионов за Кубок.

"Согласно действующим договоренностям срок выплаты денег до конца 2024 года. Соответственно, все средства поступят на счет клубов до нового года", - заявили в пресс-службе QFL.

Напомним, что в этом году в Казахстане было разыграно сразу три клубных трофея. В чемпионате Казахстана победу праздновал "Кайрат", а Кубок Казахстана завоевал "Актобе", обыгравший в финале "Атырау".

В новообразованном турнире - Кубке Лиги трофей достался "Астане", обыгравшей в решающем матче "Женис".