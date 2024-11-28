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В КФЛ рассказали о судьбе миллионных призовых клубам

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В КФЛ рассказали о судьбе миллионных призовых клубам ©ФК "Кайрат"

Стало известно, когда казахстанские клубы смогут получить призовые от титульного спонсора за участие в чемпионате и Кубке Казахстана. Корреспондент Vesti.kz запросил информацию по данному вопросу у пресс-службы QFL (Казахстаной футбольной лиги).

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Стало известно, когда казахстанские клубы смогут получить призовые от титульного спонсора за участие в чемпионате и Кубке Казахстана. Корреспондент Vesti.kz запросил информацию по данному вопросу у пресс-службы QFL (Казахстаной футбольной лиги).

Ранее появилась информация, что общая сумма задолженностей QFL перед клубами составляет порядка 530 миллионов тенге - 260 миллионов за чемпионат (каждому клубу по 20 миллионов) и 270 миллионов за Кубок. 

"Согласно действующим договоренностям срок выплаты денег до конца 2024 года. Соответственно, все средства поступят на счет клубов до нового года", - заявили в пресс-службе QFL.

Напомним, что в этом году в Казахстане было разыграно сразу три клубных трофея. В чемпионате Казахстана победу праздновал "Кайрат", а Кубок Казахстана завоевал "Актобе", обыгравший в финале "Атырау". 

В новообразованном турнире - Кубке Лиги трофей достался "Астане", обыгравшей в решающем матче "Женис".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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