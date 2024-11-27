Стало известно, сколько заработают боксеры Казахстана за медали ЧА-2024

Стали известны суммы гонораров за медали на предстоящем чемпионате Азии-2024 по боксу. Призовые предусмотрены также четвертьфиналистам. Континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

Призовой фонд ЧА составит в размере 500 000 долларов США. По данным пресс-службы Международной боксерской ассоциации (IBA), победители получат 8000, серебряные и бронзовые призеры - 4000 и 2000 соответственно. Четвертьфиналисты - по 1000.

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"Мы продолжаем поддерживать наших боксеров, которые завоевывают медали на международном и континентальном уровнях по всему миру. У нас большая история и связи в Азии, на континенте много сильных талантов и восходящих звезд. Наш долг - поддерживать этих боксеров, которые упорно тренируются ради этих побед и показывают впечатляющие результаты. Призовые деньги - это мотивация и награда, это прекрасное дополнение к медали и славе. Мы продолжим обеспечивать наилучшие условия для благополучия наших спортсменов", - сказал генеральный секретарь и директор IBA Крис Робертс.

В Чиангмае примут участие мужчины и женщины в 25 весовых категориях. При этом у Казахстана появился неожиданный конкурент в борьбе за медали.

С составом мужской сборной Казахстана можно ознакомиться здесь. Информация о составе женской команды приведена по этой ссылке.

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