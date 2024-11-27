Новый казах в UFC узнал хорошие новости о дебюте в промоушене

Новичок UFC из Казахстана Дияр Нургожай (10-0) может дебютировать в сильнейшей лиге мира уже в начале следующего года, передает Vesti.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

2 октября Нургожай нанес поражение польскому бойцу Бартошу Шевчику (8-3-1). Он нокаутировал соперника во втором раунде, после чего получил контракт от Уайта.

По словам анонимного источника, казахстанцу предложили выступить 11 января 2025 года в Сиэтле (США) на турнире UFC Fight Night 249. Одним из возможных соперников называется бразилец Родольфо Беллато (12-2). Также рассматривается вариант боя на одном из февральских турниров организации.

Уже известно, что на предстоящем ивенте подтверждены 11 поединков. Среди участников карда есть известные нам таджикистанец Нурулло Алиев (9-0), а также россияне Роман Копылов (13-3) и Виктория Дудакова (8-1). В мэйн-ивенте бразилец Тьяго Мойзес (18-8) встретится с американцем Трэем Огденом (18-6).