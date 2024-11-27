Впервые после Тена. Сенсацией закончилось выступление казахстанского фигуриста на Гран-При

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров пробился в финал турниров серии Гран-при, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

После того, как Шайдоров завоевал серебро на этапе Гран-при в Китае, он возглавил список в резерве финального блока. Сегодня, 27 ноября, стало известно, что француз Адам Сяо Хим Фа повредил лодыжку на последнем соревновании и снялся с финала Гран-При. Его место займет Шайдоров, который уже получил приглашение на соревнование.

"Я в сильном шоке, даже не могу собраться с мыслями. Я стану первым казахстанцем в финале Гран-при. Это невероятно", - заявил Шайдоров.

Финал Гран-при пройдет 5-8 декабря во Франции.

Напомним, что у Казахстана такого добивался легендарный Денис Тен, который в одном из финалов Гран-При занял пятое место.