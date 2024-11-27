Названа причина поражения "Барыса" в матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ

Главный тренер "Барыса" Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение в матче КХЛ против "Сибири", передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Новосибирске и завершилась победой "Сибири" со счетом 2:0.

"Предупреждали ребят, что будет тяжелая встреча. Пропустили. Вроде, играют, но потом теряют концентрацию и привозят два гола. Не забили, было десять моментов. Давление на нападающих было какое-то, спешили куда-то при завершении, не бросали вовремя. Потихонечку придет к ним опыт, думаю, поправим", - сказал Мамбеталиев.

После этого "Сибирь" с 31 баллами поднялась на седьмое место в Восточной конференции, в которой "Барыс" располагается на предпоследней, 11-й строчке, набрав 21 балл.

Далее у астанчан запланированы гостевые матчи с магнитогорским "Металлургом" (29 ноября) и московским ЦСКА (1 декабря).