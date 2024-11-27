Удаление и серия пенальти случились в матче Кубка России с голом казахстанца

Сегодня, 27 ноября, состоялся ответный матч четвертьфинала Пути регионов Кубка России по футболу между "Сочи" и махачкалинским "Динамо", передает Vesti.kz.

Основное время матча завершилось вничью (1:1). Автором забитого мяча стал вышедший в стартовом составе "Сочи" казахстанский нападающий Артур Шушеначев. Однако, гости смогли сравнять счет. Учитывая, что первая игра завершилась идентичным результатом, команды провели серию пенальти.

В ней точнее оказались футболисты "Динамо", которые выиграли со счетом 4:3.

Отметим, что "Сочи" доигрывал игру в меньшинстве после удаления Кирилла Суслова.

В итоге "Динамо" пробился дальше и сыграет в полуфинале Кубка страны.