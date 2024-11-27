Тренер Головкина и Хабиба поделился секретами подготовки сборной Казахстана к ЧА-2024

Американский тренер по физической подготовке Кристофер Камачо помогает сборной Казахстана по боксу в подготовке к чемпионату Азии-2024. Континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

Камачо в прошлом готовил к боям экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и по приглашению последнего приехал в Казахстан. В интервью Sportnews.kz он рассказал о работе с казахстанскими боксерами.

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- Я очень рад, что мне удалось поработать с казахстанскими боксерами. Очень впечатлен, потому что – я фанат казахской школы бокса. Я стараюсь привнести в нее какие-то свои наработки и надеюсь, что мы увидим результаты совместной работы совсем скоро, - говорит Камачо.

- Какие слабые места в работе казахстанских боксеров вы заметили?

- Я бы не стал говорить о слабых местах. Я бы говорил, что мы должны больше работать над такими навыками, как функциональная подготовка, мобильность, скорость. Я здесь, чтобы сделать команду лучше. Важно сказать, что у Казахстана и до моего прихода была прекрасная команда.

- Айбек Оралбай на чемпионате Азии будет выступать в новом для себя весе +92 кг. Как вам кажется, сможет ли он адаптироваться к супертяжелому весу?

- Он очень хорошо работал в тренировочном процессе и должен хорошо показать себя в боях на чемпионате Азии.

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Камачо также работал с экс-чемпионами UFC Даниэлем Кормье, Люком Рокхолдом и Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, что в Чиангмае от Казахстана выступят Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Оразбек Асылкулов (57 кг), Бейбарыс Жексен (60 кг), Мухаммедсабыр Базарбайулы (63,5 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Абылайхан Жусупов (71 кг), Диас Молжигитов (75 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг), Бекзат Нурдаулетов (86 кг), Сагындык Тогамбай (92 кг), Айбек Оралбай (+92 кг).