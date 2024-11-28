Самородов набрал превосходную форму: сделал 3+2 в 5 матчах. Что дальше?

Ближе к концу года 22-летний казахстанский нападающий Максим Самородов начал набирать обороты в стане грозненского "Ахмата". На счету уроженца Актобе два мяча в двух последних матчах за российский клуб. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о текущей форме Самородова и ближайших играх с его участием.

В августе Максим перебрался из родного "Актобе" в "Ахмат". Около полутора месяцев ему понадобилось, чтобы завоевать стабильное место в стартовом составе команды, находящейся в зоне вылета российской премьер-лиги (РПЛ).

Первая вспышка у Самородова была во второй половине сентября, когда он провел два результативных матча подряд. Сначала он забил "Пари НН" в Кубке России (2:1), а затем сделал ассист в РПЛ против "Крыльев Советов" (1:1).

За следующие два месяца Самородов отметился только одним голевым действием - ассистом в игре с "Ростовом" в РПЛ (3:2). В остальном же у казахстанца было молчание в плане результативности, да и побед у грозненцев за это время почти не было.

И вот, ближе к концу ноября, Максим вновь заблистал в футболке "Ахмата". 24 ноября он забил красивейший гол в ворота "Крыльев Советов" в гостях, правда, он не помог команде одержать победу (1:2). Спустя три дня Самородов стал автором гола престижа в кубковой встрече с "Зенитом" (1:2).

Если говорить про результативность Самородова, можно просто посчитать количество голов, которое "Ахмат" забил в то время, пока казахстанец был на поле - 12. Почти в половине из них, в пяти, Максим принял непосредственное участие, оформив три гола и сделав два ассиста.

Но особого позитива от этого немного, так как "Ахмат" занимает предпоследнее место в РПЛ, находясь в зоне вылета. Из Кубка России клуб тоже вылетел, не сумев оказать сопротивление "Зениту" на стадии 1/8 финала (0:3, 1:2).

И до конца первой половины сезона команде осталось провести всего две игры. 2 декабря грозненцы дома примут московское "Динамо", а 8 числа, так же дома, сыграют с "Оренбургом". И если в первой игре столичные будут фаворитами, так как они идут в топ-5 и уже обыгрывали "Ахмат" в сентябре (4:2), то на "Оренбург" нужно будет выходить, не допуская мысли о потере очков. Эта команда занимает последнюю строчку в таблице, отставая от "Ахмата" на балл. В первом круге они сыграли по нулям (0:0).

Затем российские клубы уйдут на почти трехмесячный перерыв. Понятно, что фактически он будет меньше из-за сборов и подготовки, но официальных игр действительно не будет до марта.

И если Самородов проявит себя ярко в оставшихся играх, то, вполне возможно, на него положит глаз кто-то из более статусных участников РПЛ. Конечно, трансфер маловероятен, ведь "Ахмату" нужно бороться за выживание, и для этого им нужно сохранять лидеров. Тем более, что грозненцы заплатили за него "Актобе" миллион евро (данные Transfermarkt), и вряд ли сейчас найдется кандидат, кто компенсирует "Ахмату" все эти затраты и заплатит за Максима не меньше.

Но, как бы то ни было, Самородову нужно завершать год на мажорной ноте, чтобы окончательно закрепиться в статусе одного из ключевых игроков команды. И тогда, ко второй половине сезона, команда будет готовиться, зная, что игру можно строить вокруг казахстанского нападающего.

Фото: ФК "Ахмат"©️