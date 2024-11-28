Ризабек Айтмухан лишился схватки с олимпийским чемпионом

29 ноября Астана примет третий турнир по борьбе Wrestling Stars с участием звезд мировой борьбы. В нем мог выступить чемпион мира из Казахстана Ризабек Айтмухан, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

По словам вице-президента федерации борьбы Казахстана Даурена Жабасова, Айтмухану планировали организовать схватку с олимпийским чемпионом американцем Кайлом Снайдером, но она, увы, не состоится.

"Мы достигли договоренности с Ризабеком, он был готов выступить на нашем турнире, Снайдер тоже был не против. Но потом Снайдер сообщил, что по семейным обстоятельствам не сможет приехать. Но мы обязательно постараемся организовать эту схватку в 2025-м году", - сказал Жабасов.

Традиционный турнир с участием звезд мировой борьбы пройдет в восьми весовых категориях. Главной звездой будет чемпион мира и призер Олимпиады, уроженец Кубы Франк Чамисо.

Казахстан представят чемпионы Азии Азамат Даулетбеков, Данияр Кайсанов и Санжар Досжанов, а также серебряный призер чемпионата мира-2019 Корлан Жаканша и чемпион мира до 20 лет Исхар Курбаев.