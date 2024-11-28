Стало известно будущее Тайнана в сборной Казахстана

В штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялось заседание Исполнительного комитета по футзалу, на котором обсуждалась натурализация игроков, передают Vesti.kz.

В частности, речь шла о том, смогут ли игроки, не прожившие на территории новой страны пять лет, но уже заигранные за сборные, и дальше выступать за них.

По информации Futsal legends, заседание прошло без сюрпризов: "амнистии" и революционных решений не будет. Таким образом, "свежие" бразильцы, не прожившие пять лет на территории страны своего нового гражданства, не смогут выступать за новые сборные.

Это значит, что бывший лидер алматинского "Кайрата" Тайнан, ныне выступающий за лиссабонский "Спортинг", не сможет более представлять сборную Казахстана на международной арене.

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