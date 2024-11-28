"Астана" выйдет в плей-офф Лиги конференций? Расклады на последние туры

"Астана" не входит в список топ-24 клубов после половины пройденного пути в основном этапе Лиги конференций. Путевку в весеннюю часть соревнований получат 24 лучшие команды, а казахстанцы идут на 25-м месте. Корреспондент Vesti.kz оценил шансы "Астаны" побороться за выход в плей-офф.

Сегодня, 28 ноября, "Астана" сыграет с "Виторией Гимарайнш". И если команда Григория Бабаяна набрала всего три очка в трех турах, то португальцы идут без потерь - девять баллов из девяти, победы над "Целе" (3:1), "Юргорденом" (2:1) и "Младой-Болеслав" (2:1).

Не изменять традициям, или почему "Астана" обыграет "Виторию" в Лиге конференций

Понятно, что "Витория", опираясь на множество различных факторов, будет считаться фаворитом сегодня. Но не стоит забывать, что хозяева выйдут на поле оптимальным составом в еврокубках впервые с первого тура, когда обыграли сербский(1:0).

Сегодня "Астане" точно нужны очки, а в идеале, если засматриваться на планы сыграть в Лиге конференций весной, то нужно выигрывать. Упускать очки в домашней игре, зная, что дальше их ждет противостояние с "Челси" (лидером Лиги конференций), - это практически приговор.

И если в сопоставлении с лондонцами все более-менее ясно, то вот с "Виторией", а также св гостях (19 декабря), надо настраиваться на очки. Если в этих двух встречах "Астане" удастся набрать четыре балла, добыв одну ничью и одну победу, то будет великолепная возможность сыграть в раунде плей-офф 13 и 20 февраля.

С киприотами шансы тоже будут - у них пока четыре очка после трех туров, а еще есть одно памятное фиаско на своем поле, когда во втором туре они неожиданно проиграли скромному боснийскому "Борацу" (0:1). Да и сама история, которая включает в себя немало триумфов "Астаны" в противостояниях с АПОЭЛом, говорит за казахстанский клуб.

Но сложно определить, где битва за три очка будет сложнее - дома с еще не терявшей очки "Виторией", или же в гостях с нестабильным АПОЭЛом. Понятно одно - легко ни с кем из них точно не будет.

Наш прогноз заключается в том, что "Астане" надо набрать хотя бы семь очков за шесть матчей общего этапа, и это должно позволить сине-желтым участвовать в еврокубках в феврале. Исходя из того, как выделяется на общем фоне "Челси", стало быть, "Астане" нужно выжимать максимум в играх с "Виторией" и АПОЭЛом.

"Астана" - "Витория": прямая трансляция матча Лиги конференций