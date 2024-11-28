"Кайрат" отказался от бразильца и нашел ему замену

Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана с 1 декабря станет свободным агентом, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

В минувшем сезоне он провел в составе алматинского клуба 29 матчей, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

До "Кайрата" нападающий выступал за "Актобе".

Отмечается, что алматинцы ведут переговоры с другим форвардом "Актобе" - Идрисом Умаевым. Последний провел за "красно-белых" 22 матча, забив 6 мячей и отдав 4 ассиста в КПЛ-2024.

Ранее "Кайрат" отказался от других игроков, подробности приведены здесь и по этой ссылке.

"Кайрат" откажется от бразильского форварда? Алматинцам нужно взять пример с "Астаны"