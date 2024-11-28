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"Кайрат" отказался от бразильца и нашел ему замену

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"Кайрат" отказался от бразильца и нашел ему замену ©Vesti.kz/Алихан Сариев

Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана с 1 декабря станет свободным агентом, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

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Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана с 1 декабря станет свободным агентом, передают Vesti.kz со ссылкой на Sport+.

В минувшем сезоне он провел в составе алматинского клуба 29 матчей, забив четыре гола и отдав две голевые передачи.

До "Кайрата" нападающий выступал за "Актобе".

Отмечается, что алматинцы ведут переговоры с другим форвардом "Актобе" - Идрисом Умаевым. Последний провел за "красно-белых" 22 матча, забив 6 мячей и отдав 4 ассиста в КПЛ-2024.

Ранее "Кайрат" отказался от других игроков, подробности приведены здесь и по этой ссылке.

"Кайрат" откажется от бразильского форварда? Алматинцам нужно взять пример с "Астаны"

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Актобе ФК КПЛ Футбол Футбольные трансферы

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