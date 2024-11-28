Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 12:40
 

"Кайрат" отказался от своего воспитанника: он два раза становился чемпионом КПЛ

  Комментарии

Поделиться
"Кайрат" отказался от своего воспитанника: он два раза становился чемпионом КПЛ ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" объявил об уходе 24-летнего вратаря Даниила Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Алматинский "Кайрат" объявил об уходе 24-летнего вратаря Даниила Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Устименко является воспитанником клуба, за который дебютировал в 2020 году.

"Данил - воспитанник Академии "Кайрата", который с юных лет прошел все ступени клубной системы и позднее был интегрирован в основную команду. Его дебют за "Кайрат" состоялся в 2020 году в матче 3-го тура Премьер-лиги против "Жетысу", в котором он впервые сохранил свои ворота сухими.

За время своей карьеры в "желто-черной" футболке Устименко провел 74 матча, 26 из которых завершились на ноль. Данил – один из немногих игроков, ставших двухкратным чемпионом Казахстана в составе "Кайрата". Кроме того, в 2021 году он завоевал Кубок Казахстана", - гласит сообщение клуба.

В прошедшем сезоне Устименко потерял место в составе "Кайрата", сыграв шесть матчей в КПЛ три в Кубке лиги.


Отметим, что алматинцы стали чемпионами Казахстана в сезоне-2024, в четвертый раз выиграв золотые медали КПЛ. Устименко является двукратным триумфатором Премьер-лиги, победив в первый раз в сезоне-2020.

В это межсезонье "желто-черные" расстались со своими воспитанниками Арсеном Буранчиевым, Андреем Ульшиным и Вячеславом Швыревым, а также, с российским полузащитником Дмитрием Сергеевым.

Кайрат ФК КПЛ Футбол Межсезонье в КПЛ

Реклама

Живи спортом!