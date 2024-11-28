"Кайрат" отказался от своего воспитанника: он два раза становился чемпионом КПЛ

Алматинский "Кайрат" объявил об уходе 24-летнего вратаря Даниила Устименко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Устименко является воспитанником клуба, за который дебютировал в 2020 году.

"Данил - воспитанник Академии "Кайрата", который с юных лет прошел все ступени клубной системы и позднее был интегрирован в основную команду. Его дебют за "Кайрат" состоялся в 2020 году в матче 3-го тура Премьер-лиги против "Жетысу", в котором он впервые сохранил свои ворота сухими. За время своей карьеры в "желто-черной" футболке Устименко провел 74 матча, 26 из которых завершились на ноль. Данил – один из немногих игроков, ставших двухкратным чемпионом Казахстана в составе "Кайрата". Кроме того, в 2021 году он завоевал Кубок Казахстана", - гласит сообщение клуба.

В прошедшем сезоне Устименко потерял место в составе "Кайрата", сыграв шесть матчей в КПЛ три в Кубке лиги.

Отметим, что алматинцы стали чемпионами Казахстана в сезоне-2024, в четвертый раз выиграв золотые медали КПЛ. Устименко является двукратным триумфатором Премьер-лиги, победив в первый раз в сезоне-2020.

В это межсезонье "желто-черные" расстались со своими воспитанниками Арсеном Буранчиевым, Андреем Ульшиным и Вячеславом Швыревым, а также, с российским полузащитником Дмитрием Сергеевым.