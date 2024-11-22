"Кайрат" откажется от бразильского форварда? Алматинцам нужно взять пример с "Астаны"

Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана оставил противоречивое впечатление о своей игре по итогам прошедшего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, нужен ли алматинскому клубу 31-летний нападающий или ему стоит подыскать замену.

Перед сезоном-2024 Кирилл Кекер дал очень позитивную оценку трансферу Сантаны: "Он подходит нам идеально". Прессингующий, объемный, атлетичный нападающий действительно произвел хорошее впечатление по играм за "Актобе" и казалось, что в "Кайрате" он еще лучше сможет раскрыться.

Но в итоге, у Сантаны очень скромные показатели результативности - два гола и два ассиста в 23 матчах. Да, бразилец остается полезным игроком на поле, он заработал на себе большое количество фолов, покрывал какую-то часть работы без мяча за своего напарника Жоао Пауло и в целом был достаточно командным игроком.

Однако, нападающего так или иначе оценивают по голам. В этом Сантана проседает. Легионер и тем более атакующий футболист "Кайрата" должен приносить больше вклада в результат, влиять на него.

При всей высочайшей трудовой этики Сантаны, "Кайрату" нужен забивной нападающий. К тому же, прошедший сезон лишь подтвердил, что Жоао Пауло стареет, его эффективность снижается.

В следующем сезоне "Кайрат" ждет борьба на два фронта и в еврокубках определенный класс в реализации моментов потребуется. В этом смысле алматинцам стоит взглянуть на пример своих конкурентов из "Астаны". Столичному клубу удалось найти Джеффри Чинеду - столь же атлетичного нападающего, но при этом приносящего самое важное - голы. И Чинеду к слову, за половину сезона забил почти в четыре раза больше Сантаны в КПЛ и проявил себя в еврокубках.

Контракт "Кайрата" с Сантаной заканчивается в этом году и пока информации о продлении соглашения нет. Откажутся ли от него алматинцы? Возможно. Но независимо от того, какое решение примет "Кайрат", в спортивном и тренерском блоке клуба наверняка понимают, что приобретение форварда так или иначе необходимо, поскольку покорять Лигу чемпионов с парой Сантана - Жоао Пауло будет как минимум самонадеянно.

Фото: ФК "Кайрат"©