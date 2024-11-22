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"Кайрат" откажется от бразильского форварда? Алматинцам нужно взять пример с "Астаны"

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"Кайрат" откажется от бразильского форварда? Алматинцам нужно взять пример с "Астаны" ©ФК "Кайрат"

Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана оставил противоречивое впечатление о своей игре по итогам прошедшего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, нужен ли алматинскому клубу 31-летний нападающий или ему стоит подыскать замену. 

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Бразильский форвард "Кайрата" Элдер Сантана оставил противоречивое впечатление о своей игре по итогам прошедшего сезона. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, нужен ли алматинскому клубу 31-летний нападающий или ему стоит подыскать замену. 

Перед сезоном-2024 Кирилл Кекер дал очень позитивную оценку трансферу Сантаны: "Он подходит нам идеально". Прессингующий, объемный, атлетичный нападающий действительно произвел хорошее впечатление по играм за "Актобе" и казалось, что в "Кайрате" он еще лучше сможет раскрыться. 

Но в итоге, у Сантаны очень скромные показатели результативности - два гола и два ассиста в 23 матчах. Да, бразилец остается полезным игроком на поле, он заработал на себе большое количество фолов, покрывал какую-то часть работы без мяча за своего напарника Жоао Пауло и в целом был достаточно командным игроком. 

Однако, нападающего так или иначе оценивают по голам. В этом Сантана проседает. Легионер и тем более атакующий футболист "Кайрата" должен приносить больше вклада в результат, влиять на него. 

При всей высочайшей трудовой этики Сантаны, "Кайрату" нужен забивной нападающий. К тому же, прошедший сезон лишь подтвердил, что Жоао Пауло стареет, его эффективность снижается. 

В следующем сезоне "Кайрат" ждет борьба на два фронта и в еврокубках определенный класс в реализации моментов потребуется. В этом смысле алматинцам стоит взглянуть на пример своих конкурентов из "Астаны". Столичному клубу удалось найти Джеффри Чинеду - столь же атлетичного нападающего, но при этом приносящего самое важное - голы. И Чинеду к слову, за половину сезона забил почти в четыре раза больше Сантаны в КПЛ и проявил себя в еврокубках. 

Контракт "Кайрата" с Сантаной заканчивается в этом году и пока информации о продлении соглашения нет. Откажутся ли от него алматинцы? Возможно. Но независимо от того, какое решение примет "Кайрат", в спортивном и тренерском блоке клуба наверняка понимают, что приобретение форварда так или иначе необходимо, поскольку покорять Лигу чемпионов с парой Сантана - Жоао Пауло будет как минимум самонадеянно. 

Фото: ФК "Кайрат"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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