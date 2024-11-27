"Кайрат" отказался от двукратных чемпионов КПЛ

23-летний полузащитник Арсен Буранчиев и 24-летний форвард Андрей Ульшин покинули "Кайрат" по окончании срока контракта, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Буранчиев воспитанник клуба, который был в нем более 10 лет. Его дебют за основную команду состоялся в ноябре 2020 году. С тех пор на его счету 66 матчей в составе "Кайрата", в которых он забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ульшин, так же является воспитанником клуба. Его дебют за основную команду состоялся в 2020 году. За время своей карьеры в "Кайрате" Андрей провел 81 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

Оба футболиста дважды выигрывали с "Кайратом" КПЛ и кубок страны. Причем последнее чемпионство случилось в этом году.

Отметим, что ранее сегодня было объявлено об уходе из "Кайрата" и россиянина Дмитрия Сергеева.