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КПЛ
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"Кайрат" отказался от двукратных чемпионов КПЛ

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"Кайрат" отказался от двукратных чемпионов КПЛ ©ФК "Кайрат"

23-летний полузащитник Арсен Буранчиев и 24-летний форвард Андрей Ульшин покинули "Кайрат" по окончании срока контракта, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

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23-летний полузащитник Арсен Буранчиев и 24-летний форвард Андрей Ульшин покинули "Кайрат" по окончании срока контракта, передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу алматинцев.

Буранчиев воспитанник клуба, который был в нем более 10 лет. Его дебют за основную команду состоялся в ноябре 2020 году. С тех пор на его счету 66 матчей в составе "Кайрата", в которых он забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Ульшин, так же является воспитанником клуба. Его дебют за основную команду состоялся в 2020 году. За время своей карьеры в "Кайрате" Андрей провел 81 матч, забил 9 голов и отдал 9 голевых передач.

Оба футболиста дважды выигрывали с "Кайратом" КПЛ и кубок страны. Причем последнее чемпионство случилось в этом году.

Отметим, что ранее сегодня было объявлено об уходе из "Кайрата" и россиянина Дмитрия Сергеева.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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