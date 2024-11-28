Казахстану отдали медаль Азиады в боксе после допинг-скандала

Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов признан бронзовым призером Азиады-2022 в весовой категории до 63,5 килограмма. Чемпион Чинзориг Баатарсухийн из Монголии получил четырехлетнюю дисквалификацию за допинг от ITA (Международное агентство по тестированию в структуре Международного олимпийского комитета), в его крови нашли метаболит метандиенона (препарат для увеличения мышечной массы), передают Vesti.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.

Отмечается, что Чинзориг будет лишен золота после формального решения Олимпийского комитета Азии - медаль перейдет к Лай Чжуэню из Китайского Тайбэя. У монгольского спортсмена есть право на апелляцию - пока Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) аннулировал его результат на Азиаде.

Зейнуллинов проиграл Чинзоригу в 1/4 финала. Финалисты Азиады получали олимпийские лицензии.

В феврале Зейнуллинов пропустил лицензионный турнир в Италии из-за травмы, а в марте проиграл на казахстанском отборе Мухаммедсабыру Базарбайулы, который в итоге взял лицензию в Таиланде и дошел до 1/4 финала на Олимпиаде-2024.

На Азиаде у Казахстана было три медали: серебро у супертяжа Камшыбека Кункабаева (+92 кг), бронза у Асланбека Шымбергенова (71 кг) и Сагындыка Тогамбая (92 кг).

Азиаду в китайском Ханчжоу перенесли с 2022 на 2023 год из-за пандемии коронавируса.

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Напомним, что мужской сборной Казахстана по боксу предстоит выступить на чемпионате Азии-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае. С составом команды можно ознакомиться здесь. Информация о призовых приведена по этой ссылке.