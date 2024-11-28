Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 09:43
 

Назван боксер, доставивший проблемы Алимханулы

  Комментарии

Поделиться
Назван боксер, доставивший проблемы Алимханулы ©x.com/qazaqstyle

Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) LMGBoxFit, пишущий о боксе вспомнил бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Дензелом Бентли (20-3-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) LMGBoxFit, пишущий о боксе вспомнил бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Дензелом Бентли (20-3-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

"Алимханулы - очень хитрый боксер. Но Бентли доставил ему некоторые проблемы, особенно с правой рукой", - написал аккаунт.

Месяц назад Бентли вызвал Алимханулы на реванш.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула, который он отобрал в ноябре прошлого года у Винченцо Гуальтиери.

Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс Казахстан

Реклама

Живи спортом!