Назван боксер, доставивший проблемы Алимханулы

Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) LMGBoxFit, пишущий о боксе вспомнил бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Дензелом Бентли (20-3-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

Alimkhanuly is a very crafty boxer



But Bentley did give him some issues, especially with the right hand.



Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley FIGHT HIGHLIGHTS | BEST MIDDLEWEIG... https://t.co/8VSB1JHBUZ via @YouTube