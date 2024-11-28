Назван боксер, доставивший проблемы Алимханулы

Аккаунт в соцсети X (бывший Twitter) LMGBoxFit, пишущий о боксе вспомнил бой чемпиона мира по версиям WBO и IBF казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Дензелом Бентли (20-3-1, 17 КО), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе: тот бой завершился победой казахстанца единогласным решением судей.

"Алимханулы - очень хитрый боксер. Но Бентли доставил ему некоторые проблемы, особенно с правой рукой", - написал аккаунт.

Alimkhanuly is a very crafty boxer



But Bentley did give him some issues, especially with the right hand.



Janibek Alimkhanuly vs Denzel Bentley FIGHT HIGHLIGHTS | BEST MIDDLEWEIG... https://t.co/8VSB1JHBUZ via @YouTube — LMGBoxFit🥊🏃‍♂️⚡️ (@LMGBoxFit) November 27, 2024

Месяц назад Бентли вызвал Алимханулы на реванш.

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). Для казахстанца это была первая защита титула, который он отобрал в ноябре прошлого года у Винченцо Гуальтиери.