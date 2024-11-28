В России "нашли" клуб Черчесову в случае ухода из сборной Казахстана

Российский портал "Евро-Футбол.Ру" предположил, куда может пойти работать главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов на случай увольнения со своего поста, сообщают Vesti.kz.

"Уже пошли слухи, что новым местом работы Черчесова может стать грозненский "Ахмат", который он возглавлял с 2011 по 2013 год. Поговаривают, что минувшим летом "Ахмат" уже предлагал работу Черчесову, но тот отказался ради места в сборной. Теперь он снова может вернуться в Грозный, если в самое ближайшее время останется без работы", - пишет издание.

Также, российский сайт представил другие варианты для Черчесова.

"Сам специалист признался, что хочет работать только в русскоязычной среде, поэтому самым очевидным вариантом продолжения карьеры является РПЛ. Вот только все шесть топ-клубов укомплектованы, и менять тренеров не собираются. Далее, если смотреть по турнирной таблице, идет "Рубин", но там уже на чемоданах сидит Владимир Федотов. Как вариант, можно рассмотреть "Ростов", который в ближайшее время может покинуть Валерий Карпин. Однако вряд ли на Дону примут рабоче-крестьянский футбол Черчесова после семилетней атакующей философии. В "Акроне" и Махачкале все хорошо и без Черчесова, в "Пари НН" совсем недавно пришел Виктор Ганчаренко. Помимо "Ахмата", остались четыре клуба - "Крылья Советов", "Химки", "Факел" и "Оренбург". В последней команде только что произошла смена тренера, и был назначен Владимир Слишкович. В Самару вряд ли пригласят Черчесова, там зреет отставка, но к клубу близко находится Сергей Юран.

Как итог, "Химки", "Факел" и "Ахмат" могут позвать Черчесова, но готов ли тренер работать в клубах-аутсайдерах - это большой вопрос. С другой стороны, мало верится, что кто-то из топ клубов в ближайшее время пригласит Черчесова. Летом ходили слухи про "Локомотив", но все же "железнодорожники" доверились Галактионову и не прогадали. Там российский состав под проект, поэтому не стоит ждать тренерской перестановки", - пишет издание.

Черчесову нашли новую работу на случай увольнения из сборной Казахстана

Черчесов с лета 2024 года возглавляет сборную Казахстана. Под его руководством национальная команда провела шесть матчей (все в Лиге наций), потерпев пять поражений с общим счетом 0:15 и один раз, сыграв вничью.

Национальная команда выбыла в дивизион C Лиги наций. 13 декабря, подопечные Черчесова узнают соперников по отбору на ЧМ-2026.