Второй номер рейтинга с 17 нокаутами вызвал Алимханулы на реванш

Бывший чемпион Великобритании в среднем весе и претендент на титул Дензел Бентли (20-3-1, 17 КО) заявил о желании провести реванш со своим обидчиком из Казахстана - объединенным чемпионом мира по версиям WBO и IBF Жанибеком Алимханулы (16-0, 11 КО), передают Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Сейчас Бентли, занимающий второе место в рейтинге WBO, ожидает, состоится ли бой между Алимханулы и его обязательным претедентом - британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО). У сторон есть время на переговоры до 4 ноября, после чего будут назнаечны промоутерские торги.

Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

Бентли встречался с Алимханулы в ноябре 2022 года в Лас-Вегасе (США) и проиграл тогда единогласным решением судей.

"Я бы хотел провести с Жанибеком. Я не думаю, что он прогрессирует как боец. Да, Жанибек проделал всю свою работу и все свое обучение еще в любителях, а сейчас он хорош настолько, насколько это вообще возможно. К тому же, ему уже 31 год. Он несколько раз менял тренеров, у него был долгий простой, один раз он неудачно пытался согнать вес и потерял сознание. Я чувствую, что сейчас он достиг своего потолка и максимума, который мог позволить его талант. Мне кажется, он будет оставаться на прежнем уровне, и все зависит от того, как долго ему удастся сохранять свежесть, и как он сможет воспользоваться своим талантом", - сказал Бентли.

Свой последний бой Алимханулы провел 4 октября, когда в девятом раунде нокаутировал обязательного претендента от IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО). При этом во втором раунде соперник побывал в нокдауне.

"Я видел последний раунд, я включился, когда Микаиловича остановили. Затем пересмотрел хайлаты и, как все говорили, если бы гонг не прозвенел во втором раунде, бой бы закончился во втором раундуе. Это было хорошее выступление Жанибека", - добавил Бентли.

Отметим, что сам Дензел в августе в Лондоне (Англия) успешно защитил пояс чемпиона WBO International в среднем весе, нокаутировав соотечественника Деррика Осазе (13-2, 3 КО) во втором раунде.