WBO вынесла новое решение по бою Алимханулы против нокаутера с 21-0

Всемирная боксерская организация (WBO) выступила с заявление по бою чемпиона организации в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (16-0, 11 КО) с британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 КО), передают Vesti.kz.

Official: WBO Middleweight Division Zhanibek/Sheeraz. Be advised @Queensberry & @trboxing jointly petitioned an extension of the negotiation period. #WBO Committee granted the extension. Therefore, agreement must be reached no later than Monday, Nov. 4 @ 4:00 pm (AST).