"Актобе" принял решение по голкиперу сборной Казахстана

ФК "Актобе" не станет продлевать контракт с белорусским защитником Дмитрием Бессмертным, а также поделился информации о трансфере вратаря сборной Казахстана и "Астаны" Мухаммеджана Сейсена, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Серый CARDINAL".

"По имеющейся информации, контракт с защитником из Беларуси продлен не будет. Также можем подтвердить достигнутые договоренности клуба с вратарем Сейсеном", - пишет источник.

Напомним, Бессметный в КПЛ-2024 провел 22 матча, отметившись двумя ассистами.

Сейсен, являющийся воспитанником "Тараза", перешел в "Астану" в этом году из "Ордабасы". За столичный клуб, он провел пять матчей во всех турнирах, пропустив два гола.

Добавим, в прошедшем сезоне "Актобе" завоевал Кубок Казахстана и выступит в следующем году в Лиге Европы. В КПЛ-2024 "красно-белые" завоевали бронзу.