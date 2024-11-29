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Подпишут Чеснокова и потеряют Сейсена? Каким будет состав "Астаны" на следующий год

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Подпишут Чеснокова и потеряют Сейсена? Каким будет состав "Астаны" на следующий год ©ФК "Астана"

Несмотря на упущенный чемпионский титул в КПЛ, "Астана" проводит удачный евросезон и это, почти наверняка, скажется на селекционной политике клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может покинуть столичную команду и кого хотят непременно сохранить.

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Несмотря на упущенный чемпионский титул в КПЛ, "Астана" проводит удачный евросезон и это, почти наверняка, скажется на селекционной политике клуба. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто может покинуть столичную команду и кого хотят непременно сохранить.

Минувшим летом "Астане" удалось невероятно эффективно поработать на трансферном рынке и точечно усилить все провисшие позиции качественными легионерами. Именно это помогло команде Григория Бабаяна прорваться в общий этап Лиги конференций.

После недавнего матча с португальской "Виторией" Бабаян заявил, что нынешний состав действительно оправдал ожидания и костяк команды сохранится на 80 процентов.

Из легионерской части в "Астане" туманное будущее лишь у двух игроков - Барнса Осея и Ннамди Аханону. Со всеми остальными либо хотят продлить контракты, либо у них уже есть действующие соглашения.

По казахстанским футболистам ситуация несколько иная. Многое зависит от того, каким будет лимит на следующий сезон. Но на данный момент близки к уходу сразу несколько опытных местных игроков. Среди них Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат и, возможно, Марат Быстров. Кроме того, неожиданно возникла информация об уходе Мухаммеджана Сейсена - он, по сведениям нескольких источников, договорился о контракте с "Актобе".

Получается, что из обоймы в 25 человек, вышеназванные шесть игроков - это и есть 20 процентов состава, которые могут быть заменены.

При этом "Астана" уже получила в свои ряды кандидата в сборную Казахстана - Армана Кенесова. Есть слухи и о заинтересованности в Исламе Чеснокове. Если столичный клуб зимой дополнит состав еще несколькими сильными легионерами, то их обойма будет выглядеть едва ли не самой сильной и сбалансированной в чемпионате Казахстана и это может обеспечить им столь же успешное и стабильное выступление в еврокубках, как это произошло в нынешнем сезоне.

Фото: ФК "Астана"©

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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