Известен безумный сценарий для выхода "Семея" в "Финал четырех"

Стал известен расклад для "Семея" в группе элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, передают Vesti.kz.

Матчи квартета D проходят в Пальма-де-Мальорке. "Семей" в первой игре уступил испанской "Пальме" (1:4), а во второй разгромил польский "Рекорд" (5:0). Следующая игра предстоит со словацкой командой "Лученец" 30 ноября.

Вот что о шансах семейчан пишет futsalkazakhstan:

"К сожалению, практически все для "Семея" решалось в первом матче! Для выхода в "Финал четырех" казахстанскому клубу нужен следующий сценарий.

"Семею" необходимо выигрывать свой матч, причем разница мячей уже будет не так важна. Ключевой момент заключается в том, что нужно надеяться на победу "Рекорда" в параллельной игре с "Пальмой", причем просто победы недостаточно, польский клуб должен победить с разницей больше чем 2 гола (но не более 8). Все дело в том, что если у трех команд одинаковое количество очков, то будет считаться разница мячей именно в очных встречах (то есть голы с МФК "Лученец" учитываться не будут).

Сценарий конечно безумный и маловероятный, но кто у нас заберет надежду".

"Семей" впервые играет на европейской арене.

Победители групп элитного раунда выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

В предыдущем сезоне семейчане сенсационно выиграли чемпионат Казахстана, прервав многолетнюю гегемонию "Кайрата". Кстати, клуб из Алматы также выступает в элитном раунде Лиги чемпионов и досрочно оформил выход в решающую стадию турнира.