"Кайрат" досрочно вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов

АФК "Кайрат" досрочно обеспечил себе досрочный выход в "Финал четырех" футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

Накануне алматинцы обыграли ховатский "Олмиссум" со счетом 1:0 и набрали шесть очков в группе B. В другом матче второго тура в этом квартете французский "Этуаль" одолел другой хорватский клуб "Динамо" со счетом 4:3.

Таким образом, за тур до конца "Кайрат" уже не опустится ниже первого места, три балла у "Этуаля" и по одному очку у хорватских клубов.

Следующую игру "Кайрат" проведет с "Динамо" в ночь на 1 декабря.

Вместе с "Кайратом" победители еще трех групп элитного раунда выйдут в финальную часть ("Финал четырех"), которая пройдет 1/2 и 3/4 мая.

"Кайрат" становился чемпионом Лиги чемпионов в сезонах-2012/13 и 2014/15.