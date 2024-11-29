Казахстану отдали медаль Азиады? Заявление НОК

Национальный Олимпийский комитет Казахстана (НОК) разъяснил информацию о присуждении бронзовой медали Азиатских игр в Ханчжоу боксеру сборной Казахстана Ертугану Зейнуллинову, сообщают Vesti.kz.

Эта информация появилась после дисквалификации монгольского боксера Чинзорига Баатарсухийна, которому казахстанец уступил на стадии 1/4 финала.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана заявляет, что распространяемая информация не является официальной.

Информация о дисквалификации Баатарсухийна была опубликована на сайте International Testing Agency. Монгольский боксер получил четырехлетнее отстранение от спортивной деятельности в связи с обнаружением запрещенных веществ, найденных в допинг-пробе спортсмена от 4 октября 2023 года. При этом четвертьфинальный бой между Зейнуллиновым и Баатарсухийном состоялся 1 октября.

Также важно отметить, что Баатарсухийн имеет право обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Срок на подачу жалобы - 21 день с момента вынесения решения.

НОК Казахстана направил соответствующий запрос в Олимпийский Совет Азии (ОСА) касательно перераспределения медалей в весовой категории до 63,5 килограмма, где дисквалифицированный боксер из Монголии завоевал "золото".

В данный момент ожидается официальный ответ от ОСА относительно применения практики перераспределения медалей в боксе в соответствии с международными нормами и регламентом.

В частности, должны быть даны разъяснения уполномоченного органа о возможности внесения изменений в список медалистов в данном виде спорта и оценена вероятность присуждения бронзовой награды Азиатских игр Ертугану Зейнуллинову.

На сегодняшний день ввиду отсутствия официального подтверждения решения о перераспределении медалей любая информация по этому вопросу считается недостоверной.