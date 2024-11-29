Алматы претендует на проведение финала Лиги чемпионов

В связи с выходом АФК "Кайрат" в "Финал четырех" Лиги чемпионов по футзалу Алматы стал одним из кандидатов на проведение решающего этапа турнира. Об этом корреспонденту Vesti.kz рассказал президент казахстанского клуба Кайрат Оразбеков.

По словам Кайрата Айтмолдаевича, в последние годы УЕФА отдает приоритет для проведения "Финала четырех" нейтральным странам (то есть, не клубам, которые вышли в финальный этап), однако шанс принять столь статусный турнир у Алматы есть.

"За день до начала Элитного раунда я был в комитете УЕФА. Сейчас там позитивно воспринимают проведение "Финалов четырех" в нейтральных странах. На сегодня на финальный этап претендуют все четыре клуба, а также две нейтральные страны - Италия и Франция. То есть, да, Алматы может получить "Финал четырех", но нам надо решить вопросы с Almaty Arena, поскольку там на год вперед прописана вся аренда. Если там будут большие концерты, вряд ли мы их "перебьем". Конечно, в УЕФА знают, что Алматы - футзальный город, который уже не раз проводил подобные турниры на высочайшем уровне. Уверен, что мы будем одними из фаворитов на проведение "Финала четырех" Лиги чемпионов", - заявил Оразбеков.

Ранее в Алматы трижды проходил финальный этап Лиги чемпионов - это было в 2011, 2017 и 2019 годах.

Напомним, что "Кайрат" дважды побеждал в Лиге чемпионов (бывший Кубок УЕФА) - в сезонах-2012/13 и 2014/15. Также алматинский клуб в десятый раз в своей истории вышел в "Финал четырех" ЛЧ.