"Барса" нашла неожиданное усиление в чемпионате Италии

"Барселона" обратила внимание на защитника "Болоньи" и сборной Колумбии Джона Лукуми, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в каталонском клубе инициировали первые контакты с футболистом, способным закрыть дыру в составе в случае ухода Эрика Гарсии, Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена.

К тому же учитывается немолодой возраст Иньиго Мартинеса (33). В связи с этим кандидатура Лукуми выглядит убедительной во всех смыслах. Возможно, многие еще не знают его, но в Италии у него отличная репутация, и он является одним из лучших на своей позиции.

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Отмечается, что президент "Барселоны" Жоан Лапорта всерьез рассматривает возможность подписания 26-летнего игрока. Трансферная стоимость Лукуми оценивается в размере 15 миллионов евро.

Однако для того, чтобы заполучить Лукуми, "Барселоне" придется выдержать конкуренцию со стороны "Ювентуса", также проявляющего интерес к колумбийцу.

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В текущем сезоне Серии А Лукуми провел 9 матчей и отдал 1 ассист. Его контракт с "Болоньей" действует до 30 июня 2026 года. В карьере игрока также были бельгийский "Генк" и колумбийский "Депортиво Кали".