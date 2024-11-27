Бриллиант "Барселоны" выдвинул президенту условие и грозится уйти в "Челси"

16-летний Гилье Фернандес - одна из жемчужин "Барселоны", которой суждено рано или поздно пробиться в первую команду. Эксперты отмечают его потрясающий потенциал и считают, что он может оказать такое же влияние, как Пау Кубарси и Ламин Ямаль, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, он терпеливо ждет момента, когда сможет дебютировать в основной команде.

Фернандес уже провел предсезонку под руководством главного тренера "сине-гранатовых" Ханса-Дитера Флика и оставил очень хорошее впечатление, но пока не сыграл ни одного матча.

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Его отличают элегантность, видение игры, высокие индивидуальные качества и прекрасное телосложение, в каталонском клубе уверены, что в ближайшем будущем он станет мировой звездой. Этим летом с ним подписали первый профессиональный контракт, хотя им интересовались скауты "Манчестер Сити", "Ливерпуля", дортмундской "Боруссии", "Интера" и "Пари Сен-Жермена".

Но теперь Жорже Мендеш, его агент, попросил президента "Барселоны" Жоана Лапорту пересмотреть условия контракта Гильи, поскольку "Челси" предлагает более солидную зарплату. Также английский клуб готов оплатить неустойку за досрочное расторжение контракта.

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Мендеш предупреждает Лапорту: "Если хотите сохранить своего бриллианта, то пересмотрите условия личного контракта".

Соглашение Фернандеса с "Барселоной" рассчитано до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 500 тысяч евро.