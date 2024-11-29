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Турция
Вчера 23:39
 

Абат Аймбетов получил нового тренера в турецком клубе

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Абат Аймбетов получил нового тренера в турецком клубе ©instagram.com/adskulubu

Футбольный клуб "Адана Демирспор" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Мустафа Далджи, с которым подписан контракт до конца сезона, передают Vesti.kz.

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Футбольный клуб "Адана Демирспор" объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Мустафа Далджи, с которым подписан контракт до конца сезона, передают Vesti.kz.

Предыдущий наставник Серкан Дамла подал в отставку.


У "Аданы Демирспор", цвета которого защищает нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов, плачевное турнирное положение. Команда занимает последнее, 19-е место в таблице, набрав 2 очка после 12 матчей. Следующая игра в чемпионате Турции предстоит с "Коньяспором" на своем поле 30 ноября.

Аймбетов за семь матчей в текущем сезоне турецкой суперлиги результативными действиями не отметился. Контракт казахстанца с "Аданой Демирспор" действует до 30 июня 2025 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

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