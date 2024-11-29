"Реал" обратился к Зидану из-за ситуации с Мбаппе

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе не может полностью раскрыть свой потенциал в "Реале", в связи с чем мадридский клуб обратился за помощью к Зинедину Зидану, передают Vesti.kz.

По информации Sport.es, бывший главный тренер "сливочных" способен положительно повлиять на игру Мбаппе.

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В свое время Зидан сообщил "Реалу" о таланте Мбаппе, когда тот только начинал блистать на молодежном уровне, затем стал связующим звеном, когда испанцы пытались его подписать, и, наконец, выступил в роли церемониймейстера в день презентации Мбаппе на "Сантьяго Бернабеу" 16 июля.

Отмечается, что Зидан - один из тех, кто имеет наибольшее влияние на Килиана. Одно время Зидан помог Кариму Бензема адаптироваться в "Реале", когда у него не все получалось при Жозе Моуринью. Впоследствии Бензема раскрылся во всей красе, а в 2022-м выиграл "Золотой мяч".

В "Реале" надеются, что Зидану и в этот раз удастся помочь клубу, разбудив Мбаппе.

Зидан возглавлял "сливочных" в период 2016-2018 и 2019-2021 годов, с тех пор находится без клуба. Хотя, по данным Transfer News Live, один из грандов европейского футбола проявляет интерес к французу.

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