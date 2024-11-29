Стало известно, какой клуб возглавит Зидан

Французский специалист Зинедин Зидан узнал вероятный вариант для работы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Известный тренер может вернуться к работе во французской Лиге 1.

По данным Transfer News Live, парижский гранд "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к легендарному специалисту.

Руководство клуба рассматривает возможность привлечения Зидана, если текущий главный тренер Луис Энрике не сможет вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.

Зидан известен своими впечатляющими успехами на посту наставника мадридского "Реала", откуда он ушел в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Суперкубок страны и трижды подряд завоевывала титул победителя Лиги чемпионов.