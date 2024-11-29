Стало известно, какой клуб возглавит Зидан
Французский специалист Зинедин Зидан узнал вероятный вариант для работы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Французский специалист Зинедин Зидан узнал вероятный вариант для работы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Известный тренер может вернуться к работе во французской Лиге 1.
По данным Transfer News Live, парижский гранд "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к легендарному специалисту.
Руководство клуба рассматривает возможность привлечения Зидана, если текущий главный тренер Луис Энрике не сможет вывести команду в плей-офф Лиги чемпионов.
Зидан известен своими впечатляющими успехами на посту наставника мадридского "Реала", откуда он ушел в 2021 году. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Испании, дважды выигрывала Суперкубок страны и трижды подряд завоевывала титул победителя Лиги чемпионов.
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