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Две дуэли с Узбекистаном, или как начнут выступление казахстанцы на ЧА по боксу

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Две дуэли с Узбекистаном, или как начнут выступление казахстанцы на ЧА по боксу ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Состоялась жеребьевка чемпионата Азии по боксу, который пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

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Состоялась жеребьевка чемпионата Азии по боксу, который пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры, представленные в 13 весовых категориях узнали первых соперников.

48 кг. Санжар Ташкенбай - Мехрон Шафиев (Таджикистан)/Анваржан Ходжиев (Кыргызстан) - 1/4 финала;

51 кг. Сакен Бибосынов - Асильбек Жалилов (Узбекистан)/Давадорж Лхагвадорж (Монголия) - 1/4 финала

54 кг. Махмуд Сабырхан - Ян-Лин Лай (Тайвань) - 1/8 финала;

57 кг. Оразбек Асылкулов - Зульхайлан Мохаммад (Малайзия) - 1/8 финала;

60 кг. Бейбарыс Жексен - Дильшод Абдумородов (Узбекистан) - 1/8 финала;

63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Сомчай Вонгсуван (Таиланд) - 1/8 финала;

67 кг. Дулат Бекбауов - Жа Юн Ван (Тайвань) - 1/8 финала;

71 кг. Абылайхан Жусупов - Чи Син Ли (Тайвань)/Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан) - 1/4 финала;

75 кг. Диас Молжигитов - Дайга Сунага (Япония) - 1/4 финала;

80 кг. Ерасыл Жакпеков - Сагын Сатыбалды Уулу (Кыргызстан) - 1/4 финала;

86 кг. Бекзат Нурдаулетов - Данил Жасан (Украина) - 1/2 финала; 

92 кг. Сагындык Тогамбай - Мадияр Саидрахимов (Узбекистан) - 1/4 финала;

+92 кг. Айбек Оралбай - Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - 1/2 финала.

Напомним, изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Таиланд Бокс Бибосынов Сакен Сабырхан Махмуд Базарбайулы Мухаммедсабыр Жусупов Абылайхан Нурдаулетов Бекзад Оралбай Айбек

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