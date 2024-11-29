Две дуэли с Узбекистаном, или как начнут выступление казахстанцы на ЧА по боксу

Состоялась жеребьевка чемпионата Азии по боксу, который пройдет в Чиангмае (Таиланд) с 30 ноября по 12 декабря, сообщают Vesti.kz.

Казахстанские боксеры, представленные в 13 весовых категориях узнали первых соперников.

48 кг. Санжар Ташкенбай - Мехрон Шафиев (Таджикистан)/Анваржан Ходжиев (Кыргызстан) - 1/4 финала;

51 кг. Сакен Бибосынов - Асильбек Жалилов (Узбекистан)/Давадорж Лхагвадорж (Монголия) - 1/4 финала

54 кг. Махмуд Сабырхан - Ян-Лин Лай (Тайвань) - 1/8 финала;

57 кг. Оразбек Асылкулов - Зульхайлан Мохаммад (Малайзия) - 1/8 финала;

60 кг. Бейбарыс Жексен - Дильшод Абдумородов (Узбекистан) - 1/8 финала;

63.5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы - Сомчай Вонгсуван (Таиланд) - 1/8 финала;

67 кг. Дулат Бекбауов - Жа Юн Ван (Тайвань) - 1/8 финала;

71 кг. Абылайхан Жусупов - Чи Син Ли (Тайвань)/Байрамдурды Нурмухамедов (Туркменистан) - 1/4 финала;

75 кг. Диас Молжигитов - Дайга Сунага (Япония) - 1/4 финала;

80 кг. Ерасыл Жакпеков - Сагын Сатыбалды Уулу (Кыргызстан) - 1/4 финала;

86 кг. Бекзат Нурдаулетов - Данил Жасан (Украина) - 1/2 финала;

92 кг. Сагындык Тогамбай - Мадияр Саидрахимов (Узбекистан) - 1/4 финала;

+92 кг. Айбек Оралбай - Жахонгир Зокиров (Узбекистан) - 1/2 финала.

Напомним, изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.

Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу