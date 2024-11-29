"Тренер говорил, что это невозможно". Президент "Кайрата" - об успехе в Лиге чемпионов и трансферах

АФК "Кайрат" вышел в "Финал четырех" Лиги чемпионов по футзалу, впервые за четыре сезона преодолев стадию Элитного раунда. В интервью корреспонденту Vesti.kz президент алматинского клуба Кайрат Оразбеков рассказал, почему поверил в испанского тренера Марлона Веласко, ожидаются ли трансферы в зимний период и может ли финальный этап ЛЧ пройти в Алматы.

- Кайрат Айтмолдаевич, поздравляю вас с выходом клуба в "Финал четырех". Для вас этот успех особенно ценный и долгожданный, ведь команде несколько сезонов не удавалось преодолеть эту стадию?

- Мы готовились к этому долгих четыре сезона. Была попытка в 2021 году, тоже играли в Хорватии, там была сложная ситуация с вратарями - Игиту дисквалифицировали, а Дуду заболел и он не мог принимать участие в игре. Пришлось вызывать Наруна Серикова, он молодец, хорошо сыграл, но на тот момент у нас был сильнейший состав за последние годы и выйти в финал не удалось.

В последние два года у нас произошли в клубе фундаментальные изменения, полностью изменился состав, тренерский штаб. Команда, отыгравшая 12 лет на высочайшем уровне - сейчас того костяка уже нет, они в других клубах.

Мы начали строить новую команду, взяли курс на испанский стиль. Под него подбирались игроки и адаптировались при главном тренере Марлоне Веласко. Селекция была сложной, но благодаря Всевышнему мы собрали нужных нам игроков - мотивированных, амбициозных, нацеленных на победу и титулы.

Вопреки всей критике мы дали время Марлону, это решение исходило из нашего опыта. Мы очень рады за него и всю команду.

- Возможны ли трансферы до "Финала четырех"?

- Считаю, что команда сейчас хорошо сбалансирована. Удачная селекция была проведена. Думаю, мы этой командой будем играть в "Финале четырех". Возможна, точечная селекция, усилить позиции для того, чтобы обезопасить себя от дефицита игроков с определенными функциями. Время у нас есть, будем смотреть.

- Находясь теперь в двух шагах от титула, "Кайрат" нацелен только на победу в Лиге чемпионов?

- Когда Марлон только пришел в клуб, я поставил задачу - выход в финал Лиги чемпионов. Он сказал, что это невозможно. Я сказал, что у него есть два года. У "Кайрата" всегда высокие задачи, этот клуб создан для побед. И люди, которые приходят в "Кайрат", они идут за победами. Мы постараемся подойти к финалу максимально подготовленными - в технико-тактическом плане, научном, медицинском.

- Можно ли сказать, что заняв первое место в основном раунде, "Кайрат" значительно облегчил себе задачу в Элитном?

- Изначально я тоже так думал, но посмотрев матчи нашей группы, я скажу, что французский "Этуаль" - это суперкоманда. Такую красивую игру я давно не видел. Хорватские клубы - тоже очень сильные, крепкие команды, настоящие бойцы. Тем более играть в гостях в Хорватии очень тяжело. Торсида болельщиков "Динамо" - это четыре тысячи фанатов, которые, возможно, лишь англичанам уступают в своих перфомансах.

Нам, конечно, надо поблагодарить "Этуаль", они нам помогли, если бы они не победили, то, думаю, с "Динамо" в последнем туре у нас была бы бойня. В "Этуале", кстати, тоже тренер испанец и он между прочим учитель Марлона Веласко, вот так символично получилось - по сути, пропустил своего ученика дальше.

- Есть ли вероятность, что Алматы примет "Финал четырех" Лиги чемпионов?

- За день до начала Элитного раунда я был в комитете УЕФА. Сейчас там позитивно воспринимают проведение "Финалов четырех" в нейтральных странах. На сегодня на финальный этап претендуют все четыре клуба, а также две нейтральные страны - Италия и Франция. То есть, да, Алматы может получить "Финал четырех", но нам надо решить вопросы с Almaty Arena, поскольку там на год вперед прописана вся аренда. Если там будут большие концерты, вряд ли мы их "перебьем". Конечно, в УЕФА знают, что Алматы - футзальный город, который уже не раз проводил подобные турниры на высочайшем уровне. Уверен, что мы будем одними из фаворитов на проведение "Финала четырех" Лиги чемпионов.

Напомним, что "Кайрат" ранее дважды побеждал в Лиге чемпионов (бывший Кубок УЕФА) - в сезонах-2012/13 и 2014/15. Также алматинский клуб в десятый раз в своей истории вышел в "Финал четырех" ЛЧ.