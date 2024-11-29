Искусственный интеллект назвал исход боя Рахмонов - Гэрри в UFC

Искусственный интеллект Google AI назвал победителя предстоящего боя в UFC между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и ирландцем Иэном Гэрри (15-0), передают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Этот поединок станет соглавным событием турнира UFC 310 8 декабря в Лас-Вегасе (США) и будет рассчитан на пять раундов.

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"Прогноз: выигрыш Рахмонова приемом. Это интригующая схватка между двумя непобежденными бойцами с абсолютно разными стилями. Иэн Гэрри — умелый ударник, обладающий мастерством доносить хлесткие удары и контролировать дистанцию. Однако Шавкат Рахмонов — более разносторонний боец, он также блестяще борется и проводит приемы", - заявил ИИ Google.

Изначально Рахмонов должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3), однако американский файтер палестинского происхождения снялся с боя по медицинским причинам. На замену ему решился выйти только Гэрри, занимающий седьмое место в рейтинге полусредневесов UFC. Рахмонов - третий.

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