Гэрри - звездный проспект UFС с 15-0, но был на грани поражения и даже в нокдауне. Рахмонов заберет его "нолик"?

Иэн Гэрри (15-0) - один из самых звездных проспектов UFC нового поколения. 27-летний ирландец стал соперником непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова (18-0), и его согласие на этот поединок - уже громкое заявление.

Несомненно, Шавкат - самый опасный соперник в карьере Гэрри, но это работает и в противоположную сторону, ведь казахстанец еще не бился с такими молодыми проспектами, которые тоже не проигрывали ранее.

Тем не менее в карьере Гэрри было несколько тревожных моментов, когда он был близок к поражению. Корреспондент Vesti.kz вспомнил о них в этом материале.

Гэрри дебютировал в UFC в ноябре 2021 года, и за три года в промоушене провел восемь поединков, одержав в них восемь побед. Три боя он завершил нокаутом, остальные пять выиграл решением.

Если говорить о проблемах, то они возникали почти во всех боях Иэна в UFC, за исключением поединков с американцами Даниэлем Родригесом и Нилом Мэгни в 2023 году. Первого он финишировал уже в стартовом раунде, не дав себя показать, а второго избивал все три раунда, да так, что один из судей насчитал катастрофические 30-24 в пользу ирландца.

В остальных случаях у Гэрри можно было заметить определенные проблемы. К примеру, в дебюте в промоушене, когда он бился с Джорданом Уильямсом, первый раунд был достаточно равный. Уильямс мощно атаковал и даже вел по статистике ударов, пока не наткнулся на тяжелый удар от Гэрри на последней секунде раунда - нокаут!

у следующего соперника Рахмонова возникали одни и те же проблемы, связанные с борьбой. Так, Уикс переводил его в двух раундах и контролировал после этого больше минуты. Грин сделал абсолютно то же самое. Но оба в итоге проигрывали Гэрри единогласным решением.

Что касается Нила, который, к текущему моменту, дал Шавкату самый тяжелый поединок в карьере, то он контролировал Гэрри больше минуты в каждом из трех раундов. А еще у него получалось наносить Иэну урон в клинче - к этому ирландец был явно не готов. Но в итоге Гэрри победил раздельным решением. Это единственный "сплит" в карьере Иэна, поэтому Джефф стал сложнейшим оппонентом как для него, так и для Шавката.

В последнем бою у Гэрри вскрылись проблемы и в стойке. Но здесь нужно учитывать, что бился он не абы с кем, а с высококлассным ударником Майклом Пейджем. В этом противостоянии мы неожиданно увидели Гэрри-борца, потому что он понимал, насколько тяжело тягаться с Веномом на ногах. И во втором раунде, когда англичанин вчистую перебил Гэрри мощными панчами, он это доказал. После двух раундов счет был 1-1, и в третьем отрезке Иэн сделал правильные выводы, засушив финальный раунд борьбой.

Но больше всего тревожностей болельщикам Гэрри принес китайский боец Кенан Сонг. В марте 2023-го Иэн проводил свой четвертый бой в лучшей лиге мира, его рекорд был 10-0. В соперники ему достался опытный универсал Сонг, способный проявить себя на "всех этажах".

В первом раунде Гэрри раскрыл сопернику момент для мощной контратаки, и Кенан уронил ирландца мощным хуком слева. Но в итоге Иэн выдержал дальнейший натиск, и в следующих раундах вернул себе контроль над происходящим в клетке.

Но дальнейший разбор поединка раскрыл новые детали. Оказалось, что из этого пропущенного панча и нокдауна Гэрри извлек огромную пользу, которая затем помогла ему победить нокаутом. Он понял, в чем фишка контратаки Сонга (отвечает резвым левым хуком на левый в корпус от Иэна), и в третьем раунде он повторил это с обманкой, опередив реакцию Кенана и провалив его. Это стало началом конца для Сонга - Гэрри финишировал китайского файтера техническим нокаутом.

Но, так или иначе, болельщики Гэрри вряд ли когда-либо были напуганы больше, чем в момент того нокдауна от Сонга. На второе место по тревожности эпизода можно поставить начало третьего раунда с Пейджем. Ведь тогда казалось, что если Майкл сможет работать так же, как в предыдущем отрезке, то он вполне может отобрать нолик у Гэрри. Но и еще один нервный момент, когда озвучивались судейские записки после боя Гэрри - Нил. Фраза "одержал победу раздельным решением..." точно заставила попотеть Иэна и его фанатов.

Как видим, Гэрри отнюдь не идеален, а Шавкат видится более опасным соперником чем те, с которыми уже встречался ирландец. Поэтому цена ошибки в бою с казахстанцем будет стоить Иэну очень дорого, и он наверняка это понимает.

Напомним, что бой между Рахмоновым и Гэрри пройдет в соглавном событии вечера на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе (Невада, США), 8 декабря. Их противостояние будет рассчитано на пять раундов, хотя титула на кону нет.