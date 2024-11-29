Названа необычная причина неудач Мбаппе

Эммануэль Пети, чемпион мира 1998 года и Европы 2000 года в составе сборной Франции, выразил мнение, что трудности Килиана Мбаппе в начале его карьеры в "Реале" могут быть связаны с мистическими силами, сообщают Vesti.kz.

"Я думаю, его сглазили. Я верю в эти вещи. Вы в такое не верите, а я говорю об этом, потому что принимаю это. Я верю в это, как верю и во многое другое. На Западе в это не верят, это не свойственно культуре, а я верю", - цитирует Пети Maxifoot.

Ранее сообщалось, что в "королевском клубе" недовольны игрой француза.

В последней игре "Реала", проведенной в Лиге чемпионов против "Ливерпуля" Мбаппе не забил пенальти, а его клуб проиграл со счетом 0:2.